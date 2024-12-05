Более 400 квестов «Ёлка Победы» пройдут в Музее Победы
Свыше 400 новогодних исторических квестов «Ёлка Победы» пройдут в московском Музее Победы с 21 декабря 2024 года по 12 января 2025 года. Для них подготовили несколько тонн декораций и более 100 килограммов атрибутики.
Квест популярен у юных москвичей и гостей столицы, так как он не похож на другие новогодние елки. Театрализованное представление на полтора часа погружает детей в прошлое с приключениями, тайнами и загадками.
По словам руководителя проекта «Ёлка Победы» Марии Гуменюк, квест поможет детям оторваться от гаджетов, поскольку он будет проходить в реальном, а не в виртуальном мире.
Детям предстоит победить созданное в 1945 году секретное оружие — прототип компьютера со встроенным вирусом лжи о Великой Отечественной войне — и защитить правду о героях прошлого. На квесте ребята смогут в игровой форме познакомиться с историей России.
Гуменюк добавила, что, помимо Снегурочки и Деда Мороза, в квесте задействовано множество персонажей. Ребята смогут окунуться в атмосферу 1940-х годов, познакомиться с тогдашними героями и увидеть одежду, военную форму и элементы быта тех времен. Всего в квесте заняты свыше 40 артистов.
Мероприятие будет интересно детям в возрасте от 6 до 13 лет. Их ждут схватка с коварным вирусом, секретные головоломки и шифры, захватывающий лазертаг, костюмированные персонажи и множество других приключений. Ребята научаться ориентироваться в пространстве и раскроют свои творческие способности. Они смогут восстановить эскиз памятника «Тысячелетие России», воссоздать мозаику станции московского метро и помогут одолеть вирус фронтовому Деду Морозу.
Квест будет проходить на площади свыше 5000 «квадратов», по иммерсивной экспозиции «Подвиг народа». В организации мероприятия участвует 200 волонтеров и примерно 300 сотрудников музея. После прохождения квеста дети встретятся с Дедом Морозом и зажгут в Зале Полководцев Ёлку Победы. Все юные участники квеста получат от Музея Победы новогодний тематический подарок.
В качестве информационного партнера выступили радиостанция «НАШЕ Радио», НСН, газета «Аргументы недели», телеканал РЕН ТВ и МИЦ «Известия».
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