Более 400 квестов «Ёлка Победы» пройдут в Музее Победы

По словам руководителя проекта «Ёлка Победы» Марии Гуменюк, квест поможет детям оторваться от гаджетов, поскольку он будет проходить в реальном, а не в виртуальном мире.

Детям предстоит победить созданное в 1945 году секретное оружие — прототип компьютера со встроенным вирусом лжи о Великой Отечественной войне — и защитить правду о героях прошлого. На квесте ребята смогут в игровой форме познакомиться с историей России.

Гуменюк добавила, что, помимо Снегурочки и Деда Мороза, в квесте задействовано множество персонажей. Ребята смогут окунуться в атмосферу 1940-х годов, познакомиться с тогдашними героями и увидеть одежду, военную форму и элементы быта тех времен. Всего в квесте заняты свыше 40 артистов.

Мероприятие будет интересно детям в возрасте от 6 до 13 лет. Их ждут схватка с коварным вирусом, секретные головоломки и шифры, захватывающий лазертаг, костюмированные персонажи и множество других приключений. Ребята научаться ориентироваться в пространстве и раскроют свои творческие способности. Они смогут восстановить эскиз памятника «Тысячелетие России», воссоздать мозаику станции московского метро и помогут одолеть вирус фронтовому Деду Морозу.

Квест будет проходить на площади свыше 5000 «квадратов», по иммерсивной экспозиции «Подвиг народа». В организации мероприятия участвует 200 волонтеров и примерно 300 сотрудников музея. После прохождения квеста дети встретятся с Дедом Морозом и зажгут в Зале Полководцев Ёлку Победы. Все юные участники квеста получат от Музея Победы новогодний тематический подарок.

В качестве информационного партнера выступили радиостанция «НАШЕ Радио», НСН, газета «Аргументы недели», телеканал РЕН ТВ и МИЦ «Известия».

