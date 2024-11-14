В Музее Победы будет работать «Почта Деда Мороза»

С установки ящика и проведения праздничной акции в музее стартует череда новогодних событий. В декабре там установят десятиметровую елку, а с 21 декабря будет проводиться новогодний исторический квест «Елка Победы». До середины января в музее можно будет отправить послание Деду Морозу. Самые впечатляющие послания примут участие в конкурсе «Лучшее письмо для Деда Мороза».

Певец Митя Фомин исполнял песню «Все будет хорошо» из кузова «полуторки» в рамках проекта «Парк Победы. Главный патриотический», рассказал ранее директор музея Г.О.Р.А. - филиала Музея Победы, руководитель проекта «Парк Победы. Главный патриотический» Андрей Батурин в пресс-центре НСН.



