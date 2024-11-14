В Музее Победы будет работать «Почта Деда Мороза»

В Музее Победы заработает новогодняя «Почта Деда Мороза». Почтовый ящик появится на нулевом этаже главного здания музея на Поклонной горе. Акция посвящена дню рождения Деда Мороза. Накануне праздника, 17 ноября, гости музея смогут поздравить новогоднего волшебника, записав для него на камеру пожелания. Лучшие поздравления обещают разместить в соцсетях музея и отправить в Московскую усадьбу Деда Мороза.

Квест «Елка Победы. Za Правду» пройдет в Музее Победы в новогодние каникулы

С установки ящика и проведения праздничной акции в музее стартует череда новогодних событий. В декабре там установят десятиметровую елку, а с 21 декабря будет проводиться новогодний исторический квест «Елка Победы». До середины января в музее можно будет отправить послание Деду Морозу. Самые впечатляющие послания примут участие в конкурсе «Лучшее письмо для Деда Мороза».

Певец Митя Фомин исполнял песню «Все будет хорошо» из кузова «полуторки» в рамках проекта «Парк Победы. Главный патриотический», рассказал ранее директор музея Г.О.Р.А. - филиала Музея Победы, руководитель проекта «Парк Победы. Главный патриотический» Андрей Батурин в пресс-центре НСН.


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ФОТО: Пресс-служба Музея Победы
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