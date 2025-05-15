Более 400 деревьев высадили на исторической части Ленинского проспекта

Более 400 деревьев было высажено на исторической части Ленинского проспекта. Озеленение прошло между Садовым кольцом и площадью Гагарина, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, город практикует новый стандарт озеленения крупных магистралей – предпочтение отдается взрослым деревьям. Высокие насаждения защищают горожан от пыли и шума дорог. Кроме тог, они хорошо адаптированы к московскому климату, а также делают улицы уютнее и красивее.

Первые липы-крупномеры высадили в 2016 году на Тверской улице. После взрослые деревья начали украшать набережные, центральные улицы, площади, территории школ, поликлиник, больниц. Такие деревья стали появляться и на вылетных магистралях и больших улицах.