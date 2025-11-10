Более 348 тысяч человек посетили музей «Город живых историй» на Красной площади

Уточняется, что это «москвичи и гости столицы, иностранные туристы, участники СВО, семьи, дети, молодёжь и люди старшего поколения».

На территории музея было представлено 10 тематических зон, охватывающих различные аспекты жизни города. Впервые за время проведения ежегодного проекта было представлено 60 единиц исторической техники. Также были задействованы актеры.

«Все дни работы музея на Красной площади играла музыка военных лет... Помощь в навигации гостей выставки оказывали больше 300 волонтеров Москвы», – говорится в сообщении.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что с начала 2025 года музеи ВДНХ посетили 7,5 млн человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

