Более 18 тысяч жителей регионов подали заявления на голосование в Москве

На заседании Общественной палаты столицы она напомнила, что в Москве выборы в текущем году не проводятся - город лишь помогаем организовать сам процесс и наблюдение за ним «для коллег из регионов».

Зампредседателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев, в свою очередь, указал, что желаение проголосовать в Москве изъявили более 18 тысяч россиян из других регионов страны.

«Подобная возможность предоставляется впервые», – подчеркнул он.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что 14 сентября 2025 года выборы разного уровня состоятся в 81 регионе России, сообщает RT.

