Более 18 тысяч жителей регионов подали заявления на голосование в Москве
Система электронного голосования Москвы готова к выборам глав регионов, которые пройдут в РФ 12–14 сентября 2025 года. Об этом заявила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.
На заседании Общественной палаты столицы она напомнила, что в Москве выборы в текущем году не проводятся - город лишь помогаем организовать сам процесс и наблюдение за ним «для коллег из регионов».
Зампредседателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев, в свою очередь, указал, что желаение проголосовать в Москве изъявили более 18 тысяч россиян из других регионов страны.
«Подобная возможность предоставляется впервые», – подчеркнул он.
Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что 14 сентября 2025 года выборы разного уровня состоятся в 81 регионе России, сообщает RT.
