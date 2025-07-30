За выборами глав регионов в Москве будет наблюдать столичная Общественная палата
Наблюдение за сентябрьскими выборами глав регионов организует Общественная палата Москвы. Об этом по итогам заседания палаты заявил её председатель Вадим Ковалёв.
По его словам, в столице будут работать 14 экстерриториальных избирательных участков для тех жителей регионов России, где пройдут выборы высшего должностного лица субъекта РФ.
«Мы будем соблюдать московский стандарт честных выборов... сделаем всё, чтобы наши сограждане из регионов нашей страны могли воспользоваться своим избирательным правом, если они находятся на территории столицы», – отметил он.
Председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова, в свою очередь, напомнила, что экстерриториальные участки будут работать с 8:00 до 20:00 12, 13 и 14 сентября.
Ранее в России стартовал заявок на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на федеральной платформе на выборах в сентябре, сообщает RT.
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