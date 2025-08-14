Российские силы ПВО сбили 44 украинских беспилотника
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России 44 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны.
«В течение прошедшей ночи с 20.00 13 августа до 07.00 мск 14 августа... перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в заявлении.
Так, 14 дронов ликвидировали над водами Черного моря, девять – над Волгоградской областью, по семь – над Крымом и Ростовской областью. Кроме того, четыре БПЛА сбили в Краснодарском крае, по одному – в Белгородской области и над Азовским морем.
Ранее сбитый беспилотник упал на территорию Волгоградском нефтеперерабатывающего завода, произошел пожар, пишет Ura.ru.
