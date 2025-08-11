Более 300 тысяч человек стали участниками Дня физкультурника в столице

День физкультурника в Москве собрал более 300 тысяч участников. Об этом сообщили в пресс-службе департамента спорта города.

Мероприятие прошло в минувшие выходные и стало одним из крупнейших спортивных фестивалей лета.

«На 14 городских площадках состоялись мероприятия по 20 видам спорта, прошло 200 тренировок», – указали в департаменте.

Гости Дня физкультурника посетили площадки в том числе в Парке Горького, на Кудринской и Театральной площадях, где смогли принять участие в турнирах по стритбаскету и мастер-классах профессиональных спортсменов, а также сыграть в настольный теннис, футбол, хоккей. Кроме того, горожане посещали лекции и фан-встречи с известными атлетами и звездами. Все мероприятия проводились бесплатно.

