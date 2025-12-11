Благотворительный хоккейный матч в поддержку участников СВО состоится в Москве

Благотворительный хоккейный матч пройдёт в Москве на катке на улице Сухонская 13 декабря. Об этом сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Сергунина пригласила жителей и гостей столицы на ледовые шоу «Зимы в Москве»

Отмечается, что уникальное спортивное событие состоится в рамках масштабного городского фестиваля «Путешествие в Рождество». Участие в нём примут звёзды российского хоккея и популярные блогеры.

В частности, на лёд выйдут чемпионы РФ Алексей Терещенко, Илья Горохов, Виталий Прошкин, Никита Комаров и другие. Их соперниками станет сборная известных блогеров и шоуменов.

«Вход на мероприятие свободный, регистрации не требуется», – говорится в сообщении.

Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что грядущей зимой на ВДНХ планируется проведение сотен мероприятий, в том числе, мастер-классов по хоккею, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

