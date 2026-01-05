Алина Загитова проведет мастер-класс на катке олимпийского комплекса «Лужники»

Уточняется, что мероприятие пройдёт на катке олимпийского комплекса 11 января. Побывать на уроке у знаменитой фигуристки смогут более 500 участников.

«Для зрителей организуют онлайн-трансляцию занятия на экране возле катка», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что мастер-классы знаменитых фигуристов в «Лужниках» будут проходить по февраль 2026 года. Всего запланирована 22 открытых занятия.

Ранее в департаменте спорта Москвы заявили, что в 2025 году спортивные секции ведомства посетили почти три миллиона раз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

