Алина Загитова проведет мастер-класс на катке олимпийского комплекса «Лужники»
Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Алина Загитова проведёт мастер-класс в «Лужниках». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Уточняется, что мероприятие пройдёт на катке олимпийского комплекса 11 января. Побывать на уроке у знаменитой фигуристки смогут более 500 участников.
«Для зрителей организуют онлайн-трансляцию занятия на экране возле катка», – говорится в сообщении.
Также отмечается, что мастер-классы знаменитых фигуристов в «Лужниках» будут проходить по февраль 2026 года. Всего запланирована 22 открытых занятия.
Ранее в департаменте спорта Москвы заявили, что в 2025 году спортивные секции ведомства посетили почти три миллиона раз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
