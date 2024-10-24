Актер Пашутин посетил Единый пункт отбора на военную службу в Москве
Единый пункт отбора на военную службу в столице поражает слаженностью и чёткостью действий. Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», об этом заявил народный артист РФ Александр Пашутин.
Посетивший пункт актёр отметил, что пообщался с медперсоналом и военными, которые «всегда улыбаются и помогают нашим ребятам».
Также он отметил колоссальную поддержку, которую власти оказывают военнослужащим.
«Я, к примеру, ребёнок войны... я прекрасно помню, что во время Великой Отечественной войны в таких объёмах, конечно, не поддерживали. Наши депутаты и сенаторы... делают всё для этого», – добавил Пашутин.
Ранее актриса и режиссёр Ольга Будина выступила перед военнослужащими в Едином пункте отбора на военную службу по контракту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru