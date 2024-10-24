Актер Пашутин посетил Единый пункт отбора на военную службу в Москве

Посетивший пункт актёр отметил, что пообщался с медперсоналом и военными, которые «всегда улыбаются и помогают нашим ребятам».

Также он отметил колоссальную поддержку, которую власти оказывают военнослужащим.

«Я, к примеру, ребёнок войны... я прекрасно помню, что во время Великой Отечественной войны в таких объёмах, конечно, не поддерживали. Наши депутаты и сенаторы... делают всё для этого», – добавил Пашутин.

Ранее актриса и режиссёр Ольга Будина выступила перед военнослужащими в Едином пункте отбора на военную службу по контракту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

