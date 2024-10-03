Солисты «Москонцерта» посетили Единый пункт отбора на военную службу в Москве

Артисты пожелали военнослужащим с победой вернуться домой. Валентина Воронина отметила, что все сделано для того, чтобы семьи военных были защищены.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Москве 1 апреля прошлого года. На портале mos.ru. можно записаться на визит в пункт отбора.

