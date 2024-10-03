Солисты «Москонцерта» посетили Единый пункт отбора на военную службу в Москве
3 октября 202417:30
Заслуженные артисты РФ, солисты «Москонцерта» Геннадий Шишлин и Валентина Воронина посетили Единый пункт отбора на военную службу по контракту и выступили с концертом перед военнослужащими.
Артисты пожелали военнослужащим с победой вернуться домой. Валентина Воронина отметила, что все сделано для того, чтобы семьи военных были защищены.
Единый пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Москве 1 апреля прошлого года. На портале mos.ru. можно записаться на визит в пункт отбора.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru