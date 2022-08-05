В «Черноголовке» опровергли сообщения о переговорах с Ritter Sport
В российской компании «Черноголовка» опровергли информацию о переговорах с немецким производителем шоколада Ritter Sport по выпуску квадратных шоколадок в России. Об этом заявили в пресс-службе российского производителя газированных напитков, отметив, что все сообщения на этот счёт не соответствуют действительности, передают РИА Новости.
Ранее ряд Telegram-каналов опубликовал сообщение, согласно которому немецкая компания Alfred Ritter GmbH & Co ведет переговоры с ПК «Аквалайф» об организации производства в России, называв его владельцем «Черноголовки».
В пресс-службе уточнили, что ПК «Аквалайф» не является владельцем «Черноголовки», это лишь одна из производственных компаний холдинга.
Ранее сообщалось, что российские KFC и Burger King перейдут на напитки «Черноголовки».
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