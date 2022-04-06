СМИ: Carlsberg может продать свои активы российской «Черноголовке»

По информации портала, российская компания может приобрести расположенную в Санкт-Петербурге «Балтику» - дочернюю фирму датского производителя.

В Berlingske отметили, что кроме «Черноголовки» интерес к приобретению активов Carlsberg выразила израильская компания CBC, которая в 2008 году купила у датчан пакет акций компании Israel Beer Breweries.

Ранее пивоваренная компания Carlsberg Group объявила о продаже активов в России и ухода с российского рынка, при этом «Балтика» продолжит работу в период поиска нового владельца, сообщают «Невские новости».

