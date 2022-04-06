СМИ: Carlsberg может продать свои активы российской «Черноголовке»

Российские активы датской пивоваренной компании Carlsberg могут быть проданы производителю газированных напитков «Черноголовка», сообщает датское издание Berlingske.

Heineken покидает российский рынок

По информации портала, российская компания может приобрести расположенную в Санкт-Петербурге «Балтику» - дочернюю фирму датского производителя.

В Berlingske отметили, что кроме «Черноголовки» интерес к приобретению активов Carlsberg выразила израильская компания CBC, которая в 2008 году купила у датчан пакет акций компании Israel Beer Breweries.

Ранее пивоваренная компания Carlsberg Group объявила о продаже активов в России и ухода с российского рынка, при этом «Балтика» продолжит работу в период поиска нового владельца, сообщают «Невские новости».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Олег Золото
ТЕГИ:БизнесРоссияПиво
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры