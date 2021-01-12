Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США

Telegram стал в США вторым по скачиванию приложением из-за массового перехода в него сторонников действующего американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщила британская газета Telegraph.

Произошло после того, как в воскресенье Twitter и Facebook заблокировали аккаунты главы государства, а также отключили социальную сеть Parler, популярную среди сторонников президента.

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По данным компании Sensor Tower, в период со среды по воскресенье в США Telegram скачали примерно 545 тыс. раз, что почти в три раза больше, чем за такой же период предыдущей недели, пишет «Газета.ру».

Кроме того, популярность приложения увеличилась на фоне новой политики конфиденциальности мессенджера WhatsApp, отмечают «Известия».

Зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в эфире НСН рассказал, что монополии американских IT-гигантов опасны в том числе и для российского государства.

«Эти действия IT-гигантов, когда они блокируют аккаунты действующего президента США, избранного народом, наверное, нужно назвать террористическими. Они действующего президента обесточили во всех смыслах этого слова, закрыли ему... все соцсети. Осталось его только арестовать, хотя и об этом они уже открыто заявляют», - сказал Свинцов.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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