Власти Франции раскритиковали блокировку Трампа в Twitter

Пресс-секретарь французского правительства Габриэль Атталь назвал спорным решение Twitter заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа, сообщает «Интерфакс».

Атталь согласился с важностью «борьбы с пропагандой ненависти и публикациями, которые призывают к насилию», однако ему становится не по себе, когда человека «заставляют молчать в соцсетях, которые стали формой общественного пространства».

Министр комплексных экологических преобразований Франции Барбара Помпили, в свою очередь, заявила, что подобные случаи, когда социальные сети сами решают, кого блокировать, «не должны стать нормой».

Член Европейской комиссии по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон подчеркнул, что владеющие соцсетями компании должны «признавать ответственность за свои решения». Он добавил, что такие инциденты говорят о слабой организованности общества в цифровом пространстве и подтверждают «мощь этих платформ».

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что выражение собственного мнения «относится к элементарным свободам» и нельзя ограничивать её «по решению руководства платформ в соцмедиа».

После штурма Капитолия США сторонниками Трампа, Twitter объявил о вечной блокировке аккаунта действующего президента США, объяснив это «риском дальнейшего подстрекательства к насилию». После этого подписчики Трампа, которых к тому моменту было более 88 миллионов, стали массово отказываться от использования Twitter, а акции компании упали в цене.

