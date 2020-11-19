Создательнице советского лазера исполнилось 90 лет

Практически сразу после запуска рубинового лазера Белоусова начала работу в области газовых лазеров. Она же возглавила ответственную за это научную группу, куда вошли ученые Олег Данилов и Ирина Елькина. В 1962 году они запустили газовый гелий-неоновый лазер с плоским резонатором и резонатором плоскость-сфера.

Спустя год, в 1963-м, Белоусова вместе с коллегами осуществила передачу первого телевизионного изображения по лучу гелий-неонового лазера на 1,3 км, из ГОИ им. С. И. Вавилова в Ленинградскую Краснознаменную военно-воздушную инженерную академию имени Можайского.

Инна Белоусова также участвовала в процессе применения адаптивных оптических систем для управления параметрами лазерного излучения и в создании мощных фотодиссоционных лазеров. Она была создателем и руководителем нового научного направления работ в России – нелинейно-оптические ограничители мощного оптического излучения УФ-, ВО- и ИК-спектров на основе различных физических принципов. Ее работа в этой области открыла возможность создания защитных фильтров для решения научно-технических и оборонных задач страны.

Несмотря на возраст, Белоусова продолжаеттрудиться на благо отечественной науки. Она по-прежнемуявляется главным научным сотрудником ГОИ им. С. И. Вавилова и руководит отделом «Нанофотоника». На основе ее исследований созданы уникальные ограничители лазерного излучения. Она также сталасоавтором патента на новый тип безопасного лазера – йодного, который применяют для решения энергетических задач. Крометого, совместно с Санкт-Петербургскими ГНИИ гематологии и трансфузиологии и НИИ Гриппа им. А. А. Смородинцева она разрабатывала технологию по обеспечению инфекционной безопасности препаратов из плазмы донорской крови с помощью наноструктур.

Инна Михайловна занималась и подготовкой нового поколения ученых. В частности, основала научную школу, гдепод ее руководством защищено 17 кандидатских диссертаций. В 2015 году Белоусову наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Эта награда стала третьей в списке почетных званий великого ученого – после государственной премии СССР и звания заслуженного деятеля науки РФ.

Белоусова по праву считается ученым с мировым именем. Она заложила основу целому научному направлению, и ее вклад в технологическое развитие страны переоценить невозможно. Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» с гордостью поздравляет Инну Михайловну с юбилеем.

