«Швабе» и «РТ-Техприемка» заключили соглашение о международном сотрудничестве

«Швабе» и «РТ-Техприемка» в ходе военно-технического форума «Армия-2020» заключили соглашение о развитии международного сотрудничества, говорится в пресс-релизе «РТ-Техприемка».

«Соглашение направлено на продвижение гражданской продукции холдинга «Швабе» на зарубежные рынки. Кроме того, стороны будут сотрудничать в области локализации производства высокотехнологичной продукции в России и активизации других форм международного сотрудничества», - сообщается в нем.

АО «РТ-Техприемка», центр компетенций системы управления качеством госкорпорации «Ростех», окажет холдингу «Швабе» поддержку в определении наиболее перспективных проектов для развития в различных форматах международного сотрудничества, а также в подборе и оценке потенциальных партнеров и поставщиков. Комплекс работ также будет включать аналитику направлений и форматов международного технологического сотрудничества, оценку экономической целесообразности потенциальных проектов и оценку возможных рисков, в том числе производственных и технологических.

Со стороны холдинга обязательства по выполнению данного соглашения возьмет на себя его дочернее предприятие - компания «Швабе-Москва», специализирующаяся на продвижении гражданской продукции организации и его сервисном обслуживании.

Кроме того, документ подразумевает такие виды партнерской деятельности, как учреждение совместных предприятий, содействие в локализации производства за рубежом и трансфере технологий. Приоритетными регионами сотрудничества являются Юго-Восточная Азия, Индия, Ближний Восток и Северная Африка.

Работа по продвижению продукции и локализации производства коснется ключевых отраслей и технологических направлений деятельности холдинга «Швабе»: оптики и оптоэлектроники, технологий «умного города» и искусственного интеллекта, медицины и медицинских материалов, фотоники, стекольной промышленности, металлообработки, а также светотехники и систем освещения.

«Центр качества поставок «РТ-Техприемки» уже реализует успешные проекты по повышению операционной эффективности производства и выстраиванию эффективного взаимодействия наших заказчиков с партнерами и поставщиками. С конца 2019 года мы занимаемся данной работой не только внутри России, но и содействуем активизации международного технологического сотрудничества отечественных и зарубежных компаний», - сказал генеральный директор АО «РТ-Техприемка» Владлен Шорин.

«Данное соглашение направлено на усиление экспортных позиций холдинга, увеличение его присутствия на зарубежных рынках. Со своей стороны, компания ‹Швабе-Москва» готова оказывать нашим партнерам всестороннюю поддержку, в том числе экспертную и информационную, предоставлять информацию об особенностях целевых отраслей, проектов и продуктов, планируемых для продвижения», – отметил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

«Швабе-Москва» - дочернее предприятие холдинга «Швабе», осуществляющее продвижение продукции предприятий холдинга с последующим сервисным обслуживанием. Компания основана в 1994 году. В свою очередь холдинг «Швабе» входит в госкорпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных центров в 10 городах России, являясь ядром оптической отрасли страны.

«РТ-Техприемка» - организация прямого управления государственной корпорации «Ростех». Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг по контролю качества материалов и полуфабрикатов для авиационно-космической отрасли, гражданского и военного машиностроения. В регионах России расположено более 40 технических приемок.

