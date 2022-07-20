СМИ: Владельцы TikTok сокращают бизнес в странах Запада
Китайская компания ByteDance, которой принадлежит соцсеть TikTok объявила о реорганизации своего международного бизнеса, сообщает агентство экономической информации «Цайлянь».
Как отмечается, владельцы приложения коротких видео решили сконцентрироваться на рынках азиатских стран, прежде всего Индии, Малайзии, Таиланда, Японии и Южной Кореи, сократив свое присутствие в Америке и Европе.
Смена стратегии сильнее всего затронула деятельность компании в США, ЕС и Великобритании. В этих странах решено не только не увеличивать штат сотрудников, ряд должностей в представительствах были сокращены.
Ранее блогер и тиктокер-миллионник Арсений Бардаш в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал о том, какие тиктокеры самые востребованные и сколько они получают за свои видео.
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