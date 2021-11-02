«Детей здесь больше нет»: Как TikTok стал профессией и сколько она приносит

Самыми высокооплачиваемыми блогерами в TikTok оказались школьники и студенты в возрасте от 12 до 21 года, показало недавнее исследование, проведенное компанией Yoloco. Так, за одно размещение рекламы подростки получают в среднем 1,6 тысячи рублей. Более взрослые тиктокеры получают 1,3 тысячи за рекламу в одном посте. О том, как дорого сегодня стоит реклама у тик-токера, не мешает ли это учебе и в каком возрасте ещё не поздно стать звездой TikTok, в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал блогер и тиктокер-миллионик Арсений Бардаш.

- Как дорого сегодня стоит реклама у тиктокера?

- Рынок рекламы в TikTok ещё не совсем устоялся. Так в своё время было в Инстаграм. Если блогер не знает хотя бы приблизительно ценообразование, то цены могут быть совсем невысокими. Из-за этого возможен демпинг. Но рекламодатели и рекламные агентства для подбора блогеров зачастую идут к сообществам тиктокеров или к другим агентствам, которые специализируются по TikTok. Это комфортнее, быстрее и эффективнее, т.к. в TikTok много блогеров которые вчера были никому не известны, а сегодня у них сотни тысяч подписчиков. И, конечно, от слова «документооборот» у них темнеет в глазах, а от слов «техническое задание» совсем становится не по себе. Поэтому рекламодатели предпочитают заходить через более профессиональных людей. Если говорить конкретно о цифрах, то нужно смотреть не на количество подписчиков, а на просмотры. При 1 млн подписчиков может быть по 20-30 тыс. просмотров, и реклама может стоить 8000₽. А может быть при 800к-1 млн подписчиков 1,5 млн просмотров, и тогда цена на рекламу вырастает в 5-6 раз.

- Не мешает ли это учебе?

- Многие тиктокеры из нашего сообщества совмещают это с разной образовательной деятельностью: изучением иностранных языков, курсами по постановке речи, танцами, ораторским и актерским мастерством и т.д. Знаю, что многие совмещают и с классической учебой в ВУЗе, главное желание.

- Нет ли опасения что школьник-тиктокер, привыкший получать деньги за рекламу, не захочет в будущем получить какую-то профессию?

- Блогер — это профессия. Я думаю, что многим это уже стало понятно. Мы говорим сейчас именно о блогерах, а не о людях, которые что-то просто постят в соцсетях. Блогер — это систематика публикаций в разных соцсетях. Зачастую, для каждой сети создаётся уникальный контент. Это постоянный личный рост, самосовершенствование, чтобы дать аудитории что-то новое и свежее. Это действительно непросто. У тебя бывает плохое настроение, какие-то казусы, форс-мажоры, но ты постоянно должен быть в медийном поле. Если ты выбираешь для себя этот путь, то нужно много работать, чтобы получить результат. У многих блогеров есть свои причины, почему они решили этим заниматься: кто-то танцует и хочет открыть свою студию по танцам, кто-то снимает повествовательные ролики и планирует дальше сниматься в сериалах и фильмах, кто-то готовит и развивается в кулинарии для достижения высот в ресторанной сфере и т.д.