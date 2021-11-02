«Детей здесь больше нет»: Как TikTok стал профессией и сколько она приносит
О том, какие тиктокеры самые востребованные и сколько они получают за свои видео, в интервью НСН рассказал тиктокер с четырьмя миллионами подписчиков Арсений Бардаш.
Самыми высокооплачиваемыми блогерами в TikTok оказались школьники и студенты в возрасте от 12 до 21 года, показало недавнее исследование, проведенное компанией Yoloco. Так, за одно размещение рекламы подростки получают в среднем 1,6 тысячи рублей. Более взрослые тиктокеры получают 1,3 тысячи за рекламу в одном посте. О том, как дорого сегодня стоит реклама у тик-токера, не мешает ли это учебе и в каком возрасте ещё не поздно стать звездой TikTok, в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал блогер и тиктокер-миллионик Арсений Бардаш.
- Как дорого сегодня стоит реклама у тиктокера?
- Рынок рекламы в TikTok ещё не совсем устоялся. Так в своё время было в Инстаграм. Если блогер не знает хотя бы приблизительно ценообразование, то цены могут быть совсем невысокими. Из-за этого возможен демпинг. Но рекламодатели и рекламные агентства для подбора блогеров зачастую идут к сообществам тиктокеров или к другим агентствам, которые специализируются по TikTok. Это комфортнее, быстрее и эффективнее, т.к. в TikTok много блогеров которые вчера были никому не известны, а сегодня у них сотни тысяч подписчиков. И, конечно, от слова «документооборот» у них темнеет в глазах, а от слов «техническое задание» совсем становится не по себе. Поэтому рекламодатели предпочитают заходить через более профессиональных людей. Если говорить конкретно о цифрах, то нужно смотреть не на количество подписчиков, а на просмотры. При 1 млн подписчиков может быть по 20-30 тыс. просмотров, и реклама может стоить 8000₽. А может быть при 800к-1 млн подписчиков 1,5 млн просмотров, и тогда цена на рекламу вырастает в 5-6 раз.
- Не мешает ли это учебе?
- Многие тиктокеры из нашего сообщества совмещают это с разной образовательной деятельностью: изучением иностранных языков, курсами по постановке речи, танцами, ораторским и актерским мастерством и т.д. Знаю, что многие совмещают и с классической учебой в ВУЗе, главное желание.
- Нет ли опасения что школьник-тиктокер, привыкший получать деньги за рекламу, не захочет в будущем получить какую-то профессию?
- Блогер — это профессия. Я думаю, что многим это уже стало понятно. Мы говорим сейчас именно о блогерах, а не о людях, которые что-то просто постят в соцсетях. Блогер — это систематика публикаций в разных соцсетях. Зачастую, для каждой сети создаётся уникальный контент. Это постоянный личный рост, самосовершенствование, чтобы дать аудитории что-то новое и свежее. Это действительно непросто. У тебя бывает плохое настроение, какие-то казусы, форс-мажоры, но ты постоянно должен быть в медийном поле. Если ты выбираешь для себя этот путь, то нужно много работать, чтобы получить результат. У многих блогеров есть свои причины, почему они решили этим заниматься: кто-то танцует и хочет открыть свою студию по танцам, кто-то снимает повествовательные ролики и планирует дальше сниматься в сериалах и фильмах, кто-то готовит и развивается в кулинарии для достижения высот в ресторанной сфере и т.д.
- Какие тиктокеры самые востребованные?
- Нет разделения по нишам в плане востребованности. Если ты в чем-то отличаешься, если постоянно выдаёшь качественный контент и чувствуешь, что нужно аудитории, всё будет отлично.
- Имеет ли возраст значение?
- TikTok вырос, здесь уже нет детей по 10-13 лет, они все ушли в другие приложения. Более 50% пользователей TikTok — это люди от 25 до 54 лет. Если говорить про возраст для блогера, то тут нет порога. Я часто встречаю в ленте людей за 40, которые о чем-то рассказывают или делятся своими профессиональными знаниями.
- Сложно снимать тиктоки?
- Иногда на съёмку одного ролика уходит день: придумать, снять, смонтировать. Иногда идея приходит быстро, и рядом есть необходимые люди для съемки. Тогда можно всё снять за 15 минут. Помимо просто роликов я снимаю сериалы в TikTok. Тут уже времени нужно больше. Иногда на одну серию в 3 минуты может уйти 3-4 дня.
- Считаете ли вы TikTok своей работой?
- Да, я считаю это работой, потому что все мои мысли в течение дня заняты составлением сценариев или съёмками. Я постоянно ищу новые варианты удивить аудиторию, дать ей что-то новое и даже чему-то научить. Но я не хочу на этом останавливаться, у меня 4 млн подписчиков, это хороший фундамент для чего-то большего.
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