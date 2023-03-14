СМИ: Papa John's в РФ будет развивать пиццерии отдельно от холдинга США
Сеть пиццерий Papa John's на территории России строит стратегию самостоятельного развития на фоне ухода западных брендов, без участия американской Papa John's International. Об этом стало известно «Коммерсанту».
Как сообщили источники издания на рынке общественного питания, с конца 2022 года владелец мастер-франшизы сети в России и глобальный офис Papa John's не могли договориться, по какому сценарию можно покинуть рынок РФ.
В итоге, судя по всему, будет выбран вариант, когда бизнес не продадут, а управлять сетью будет по-прежнему нынешняя команда во главе с гражданином США Кристофером Уинном.
При этом, по данным источника, отечественный владелец мастер-франшизы намерен поменять описание, историю и концепцию бренда. На российском сайте сети уже появился новый логотип на кириллице «Папа Джонс».
Как отмечает НСН, в прошлом месяце Федеральная антимонопольная служба позволила завершить сделку по продаже ресторанов KFC польской группы компаний Amrest российской компании «Альмира».
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