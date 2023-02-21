ФАС разрешила продать бизнес польского франчайзи KFC в РФ
Федеральная антимонопольная служба России разрешила провести сделку по продаже ресторанов KFC польской группы компаний Amrest российскому обществу с ограниченной ответственностью «Альмира». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В России Amrest Group развивала эту сеть заведений быстрого питания по договору франшизы с американской корпорацией Yum! Brands. О намерении продать свой бизнес в РФ компания из Польши объявила в конце прошлого года. Сделка оценивалась в сумму не менее 100 миллионов евро.
Продажу бизнеса должен был также одобрить владелец бренда KFC - Yum! Brands. Однако, по данным источников, это до сих пор не произошло. По данным РБК, компания «Альмира» зарегистрирована в городе Одинцово Московской области, её основной вид деятельности - аренда и управление недвижимостью. Среди её контрагентов по состоянию на 2001 год официально значится Промсвязьбанк.
Yum! Brands в начале марта 2022 года объявила о приостановке инвестиций и развития в России, а также о закрытии своих заведений в стране (KFC и Pizza Hut) в связи с проведением РФ военной спецоперации на Украине. Как отмечает НСН, российская «дочка» владельца ресторанов перед продажей сменила название на «Юнирест».
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