ФАС разрешила продать бизнес польского франчайзи KFC в РФ

Продажу бизнеса должен был также одобрить владелец бренда KFC - Yum! Brands. Однако, по данным источников, это до сих пор не произошло. По данным РБК, компания «Альмира» зарегистрирована в городе Одинцово Московской области, её основной вид деятельности - аренда и управление недвижимостью. Среди её контрагентов по состоянию на 2001 год официально значится Промсвязьбанк.

Yum! Brands в начале марта 2022 года объявила о приостановке инвестиций и развития в России, а также о закрытии своих заведений в стране (KFC и Pizza Hut) в связи с проведением РФ военной спецоперации на Украине. Как отмечает НСН, российская «дочка» владельца ресторанов перед продажей сменила название на «Юнирест».

