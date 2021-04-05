«Швабе» представит на «Иннопроме» оборудование для «скорой»
Перспективные медицинские решения, обновленные объективы и устройства для обеспечения безопасности представит холдинг «Швабе» ГК «Ростех» на международной выставке «Иннопром». Событие проходит в рамках большой промышленной недели в Узбекистане.
Компания продемонстрирует первые функциональные образцы автомобилей скорой помощи, оснащенные медоборудованием собственного производства и других производителей. Согласно договоренности с компанией «Промышленные технологии», с 2021 года «Швабе» выступает дистрибьютором спецавтотранспорта медицинского назначения в России и странах СНГ.
Рынок Центральной Азии уже знаком с продукцией холдинга, рассказал первый заместитель генерального директора «Швабе», директор по производству и промышленной политике Вадим Калюгин. По его словам, участие в выставке способствует установлению прямого контакта с потенциальными потребителями и налаживанию партнерских отношений на международном уровне.
«В Узбекистане презентуем машины скорой помощи, которые теперь будут оснащены нашими дефибрилляторами и другим оборудованием, предлагаем участникам впервые оценить новый дизайн знаменитых объективов и российский аппарат для лечения нарушений, связанных с остановкой дыхания во сне», – сообщил Калюгин.
На стенде можно ознакомиться с инфракрасной системой измерения температуры IR236 с искусственным интеллектом, которая производится на Красногорском заводе имени С. А. Зверева (КМЗ) при поддержке Фонда развития промышленности, а также с автоматизированным лазерным хирургическим комплексом АЛХК-01-«Зенит», предназначенным для лечения гинекологических заболеваний.
Кроме того, на выставке представлен неонатальный инфракрасный обогреватель с функцией фототерапии «Лучистое тепло – BONO», автоматический наружный дефибриллятор АНД А15 и корректор артериального давления АВР-051, новинка этого года – СИПАП-аппарат, предотвращающий смыкание дыхательных путей во сне.
На «Иннопроме» холдинг также покажет сканирующий обнаружитель средств наблюдения «Сосна» для применения в сфере безопасности. Оптико-электронный комплекс предназначен для поиска и фиксации оптических и оптико-электронных устройств, ведущих встречное наблюдение или прицеливание.
В числе других разработок – обновленные объективы для творческой и астрономической съемки «Рубинар», полупрофессиональный телескоп «Астро-Апо» на базе объектива-апохромата с апертурой 123 мм f/6, классический театральный бинокль БГН, серийное производство которого возобновлено в этом году, и лабораторные приборы – термошейкер ШТ-5, микроскопы МБС-17 и МБС-10М. Можно будет также познакомиться с установкой водоподготовки для очистки воды, в том числе, от органических веществ, бактерий и вирусов.
Производством и реализацией представленной в Узбекистане продукции занимаются предприятия холдинга – КМЗ, Лыткаринский завод оптического стекла, НИИ «Полюс» имени М. Ф. Стельмаха, компания «Швабе – Москва», Новосибирский приборостроительный завод, Московский завод «САПФИР» и Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова.
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