«Швабе» представит на «Иннопроме» оборудование для «скорой»

Перспективные медицинские решения, обновленные объективы и устройства для обеспечения безопасности представит холдинг «Швабе» ГК «Ростех» на международной выставке «Иннопром». Событие проходит в рамках большой промышленной недели в Узбекистане.

Компания продемонстрирует первые функциональные образцы автомобилей скорой помощи, оснащенные медоборудованием собственного производства и других производителей. Согласно договоренности с компанией «Промышленные технологии», с 2021 года «Швабе» выступает дистрибьютором спецавтотранспорта медицинского назначения в России и странах СНГ.

Рынок Центральной Азии уже знаком с продукцией холдинга, рассказал первый заместитель генерального директора «Швабе», директор по производству и промышленной политике Вадим Калюгин. По его словам, участие в выставке способствует установлению прямого контакта с потенциальными потребителями и налаживанию партнерских отношений на международном уровне.

«В Узбекистане презентуем машины скорой помощи, которые теперь будут оснащены нашими дефибрилляторами и другим оборудованием, предлагаем участникам впервые оценить новый дизайн знаменитых объективов и российский аппарат для лечения нарушений, связанных с остановкой дыхания во сне», – сообщил Калюгин.

На стенде можно ознакомиться с инфракрасной системой измерения температуры IR236 с искусственным интеллектом, которая производится на Красногорском заводе имени С. А. Зверева (КМЗ) при поддержке Фонда развития промышленности, а также с автоматизированным лазерным хирургическим комплексом АЛХК-01-«Зенит», предназначенным для лечения гинекологических заболеваний.

Кроме того, на выставке представлен неонатальный инфракрасный обогреватель с функцией фототерапии «Лучистое тепло – BONO», автоматический наружный дефибриллятор АНД А15 и корректор артериального давления АВР-051, новинка этого года – СИПАП-аппарат, предотвращающий смыкание дыхательных путей во сне.