Собянин: Москва признана одной из лучших по инновационным решениям в пандемию

Москва вошла в тройку лидеров рейтинга инноваций по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Как отметил градоначальник, рейтинг составлен международным аналитическим центром StartupBlink. Организация специализируется на исследованиях инновационных экосистем разных стран и городов по всему миру.

Собянин подчеркнул, что еще в марте 2020 года StartupBlink создал глобальную карту инновационных решений. Проект, разработанный в сотрудничестве с Биржей инноваций в сфере здравоохранения программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS), является открытой базой данных лучших практик по борьбе с COVID-19 в различных городах и государствах.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Астафьев
ТЕГИ:ИнновацииКоронавирусМоскваСергей Собянин
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