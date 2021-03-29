Собянин: Москва признана одной из лучших по инновационным решениям в пандемию

Москва вошла в тройку лидеров рейтинга инноваций по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Как отметил градоначальник, рейтинг составлен международным аналитическим центром StartupBlink. Организация специализируется на исследованиях инновационных экосистем разных стран и городов по всему миру.

Собянин подчеркнул, что еще в марте 2020 года StartupBlink создал глобальную карту инновационных решений. Проект, разработанный в сотрудничестве с Биржей инноваций в сфере здравоохранения программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS), является открытой базой данных лучших практик по борьбе с COVID-19 в различных городах и государствах.

