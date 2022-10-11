Российские активы компании Nissan перейдут в собственность НАМИ
В компании Nissan одобрили продажу своих российских активов Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу РФ ФГУП «НАМИ». Сделка предполагает передачу 100% активов юридического лица «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга РФ.
Уточняется, что речь идёт о производственных и научно-исследовательских мощностях Nissan в Санкт-Петербурге, а также центре продаж и маркетинга в Москве. При этом сделка предусматривает обратный выкуп «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» своей доли, который может быть реализован в течение следующих 6 лет.
Послепродажным обслуживанием автомобилей Nissan и поставкой запчастей займется «Автоваз», сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Он отметил, что сделка позволит предприятию сохранить производственный цикл и около 2 тысяч рабочих мест. При этом у ФГУП «НАМИ» будет возможность привлекать к партнёрству другие компании и создавать совместные предприятия.
Как подчеркнул президент и главный исполнительный директор Nissan Макото Учида, слова которого приводятся в сообщении ТАСС, сделка является лучшим возможным решением для поддержки сотрудников. От имени компании Nissan он поблагодарил российских коллег за многолетний вклад в развитие бизнеса и признал, что сейчас возобновить работу предприятия в прежнем формате невозможно.
Завод Nissan в Санкт-Петербурге приостановил работу на фоне перебоев с поставками комплектующих с 14 марта. Он был открыт в 2009 году. Производственная мощность предприятия составляет до 100 тыс. автомобилей в год. В 2021 году с его конвейера сошло 43 тыс. автомобилей. Основными моделями для заводя являются кроссоверы Qashqai и X-trail.
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