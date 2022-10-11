Российские активы компании Nissan перейдут в собственность НАМИ

В компании Nissan одобрили продажу своих российских активов Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу РФ ФГУП «НАМИ». Сделка предполагает передачу 100% активов юридического лица «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга РФ.

Уточняется, что речь идёт о производственных и научно-исследовательских мощностях Nissan в Санкт-Петербурге, а также центре продаж и маркетинга в Москве. При этом сделка предусматривает обратный выкуп «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» своей доли, который может быть реализован в течение следующих 6 лет.

Послепродажным обслуживанием автомобилей Nissan и поставкой запчастей займется «Автоваз», сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Он отметил, что сделка позволит предприятию сохранить производственный цикл и около 2 тысяч рабочих мест. При этом у ФГУП «НАМИ» будет возможность привлекать к партнёрству другие компании и создавать совместные предприятия.