Nissan приостановит все операции в РФ и на Украине на год
Генеральный директор автомобильного гиганта Nissan Макото Утида заявил о приостановке операций в России и на Украине сроком на один год, сообщает RT.
«Мы приостановили операции по причине проблем с поставками и логистикой», — сообщил Утида на пресс-конференции по итогам 2021 финансового года.
В марте компания Nissan сообщила об остановке своего завода в Санкт-Петербурге.
Ранее стало известно, что французская компания Renault передаст долю в московском предприятии правительству города.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru