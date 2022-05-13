Nissan приостановит все операции в РФ и на Украине на год

Генеральный директор автомобильного гиганта Nissan Макото Утида заявил о приостановке операций в России и на Украине сроком на один год, сообщает RT.

«Мы приостановили операции по причине проблем с поставками и логистикой», — сообщил Утида на пресс-конференции по итогам 2021 финансового года.

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В марте компания Nissan сообщила об остановке своего завода в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что французская компания Renault передаст долю в московском предприятии правительству города.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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