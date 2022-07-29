Renault оценила убытки после ухода из России в 2,3 млрд евро
Французский автоконцерн Renault потерял €2,3 млрд из-за прекращения деятельности в России. Об этом говорится в отчете компании.
«Чистый убыток от прекращения деятельности составил €2,3 млрд из-за неденежной корректировки, связанной с ликвидацией промышленной деятельности в России, объявленной 16 мая 2022 года», — приводит сообщение производителя ТАСС.
В марте на фоне спецоперации России на Украине Renault приостановила деятельность в РФ. Уже в мае российские активы французской группы перешли в госсобственность. Акции российского завода «Рено» получили власти Москвы, а долю концерна в компании «АвтоВАЗ» — ФГУП «НАМИ», пишет RT.
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