Роснефть открыла новое уникальное месторождение нефти в Арктике

«Роснефть» открыла на Западно-Иркинском участке Таймыра новое уникальное месторождение с запасами нефти 0,5 млрд тонн. Об этом сообщили в Минприроды.

Залежи нефти были выявлены после того, как на этом участке была пробурена скважина, передает «Интерфакс».

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Сообщается, что уникальное по запасам Западно-Иркинское нефтяное месторождение прошло государственную экспертизу.

В дальнейшем для его освоения планируется привлечь более 200 буровых установок. Ожидается, что уже в 2024 году отгружать 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути (СМП).

Ране ОПЕК+ одобрила решение о наращивании нефтедобычи с января 2021 года.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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