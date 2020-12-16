Роснефть открыла новое уникальное месторождение нефти в Арктике
«Роснефть» открыла на Западно-Иркинском участке Таймыра новое уникальное месторождение с запасами нефти 0,5 млрд тонн. Об этом сообщили в Минприроды.
Залежи нефти были выявлены после того, как на этом участке была пробурена скважина, передает «Интерфакс».
Сообщается, что уникальное по запасам Западно-Иркинское нефтяное месторождение прошло государственную экспертизу.
В дальнейшем для его освоения планируется привлечь более 200 буровых установок. Ожидается, что уже в 2024 году отгружать 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути (СМП).
Ране ОПЕК+ одобрила решение о наращивании нефтедобычи с января 2021 года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+26 509 / сут.
Умерли
48 564+596 / сут.
Выздоровели
2,2 млн+26 490 / сут.
- Российский МИД призвал вывезти американское ядерное оружие из Европы
- Украина вышла из ряда соглашений с СНГ по атомной энергии
- Медведев назвал «разнотык» хронической проблемой России
- Меркель: Навальный осложнил отношения Германии с Россией
- Рогозин выиграл суд у изданий, назвавших его «гробовщиком российского космоса»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru