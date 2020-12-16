Роснефть открыла новое уникальное месторождение нефти в Арктике

Сообщается, что уникальное по запасам Западно-Иркинское нефтяное месторождение прошло государственную экспертизу.

В дальнейшем для его освоения планируется привлечь более 200 буровых установок. Ожидается, что уже в 2024 году отгружать 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути (СМП).

Ране ОПЕК+ одобрила решение о наращивании нефтедобычи с января 2021 года.

