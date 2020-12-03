СМИ: Министры ОПЕК+ одобрили повышение добычи нефти
ОПЕК+ одобрила решение о наращивании нефтедобычи с января 2021 года, передаёт ТАСС со ссылкой на источники в организации.
Ранее стало известно, что на заседании ОПЕК+ в четверг обсуждается возможность повышения добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки с начала следующего года.
Как сообщают источники ТАСС, министры стран ОПЕК+ поддержали увеличение нефтедобычи. Для мониторинга ситуации на нефтяном рынке организация будет ежемесячно проводить встречи участников. В зависимости от условий рынка, с января суточную добычу сырья будут увеличивать на 500 тысяч баррелей.
Сейчас для государств-участников ОПЕК+ нефтедобыча ограничена на 7,7 млн баррелей в сутки, далее планировалось сокращение добычи на 5,8 млн баррелей в январе 2021 - апреле 2022 года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,4 млн+28 145 / сут.
Умерли
41 607+554 / сут.
Выздоровели
1,9 млн+29 502 / сут.
- СМИ: Министры ОПЕК+ одобрили повышение добычи нефти
- Facebook и Instagram начнут удалять дезинформацию о вакцинах от коронавируса
- На латвийских журналистов завели уголовные дела из-за сотрудничества с МИА «Россия сегодня»
- Модельер рассказал, в чем встречать Новый год
- Суд в Москве арестовал ученого из ЦАГИ по делу о госизмене
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru