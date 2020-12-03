СМИ: Министры ОПЕК+ одобрили повышение добычи нефти

ОПЕК+ одобрила решение о наращивании нефтедобычи с января 2021 года, передаёт ТАСС со ссылкой на источники в организации.

Ранее стало известно, что на заседании ОПЕК+ в четверг обсуждается возможность повышения добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки с начала следующего года.

Как сообщают источники ТАСС, министры стран ОПЕК+ поддержали увеличение нефтедобычи. Для мониторинга ситуации на нефтяном рынке организация будет ежемесячно проводить встречи участников. В зависимости от условий рынка, с января суточную добычу сырья будут увеличивать на 500 тысяч баррелей.

Сейчас для государств-участников ОПЕК+ нефтедобыча ограничена на 7,7 млн баррелей в сутки, далее планировалось сокращение добычи на 5,8 млн баррелей в январе 2021 - апреле 2022 года.

