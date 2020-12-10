Цена нефти Brent впервые с марта превысила 50 долларов
Цена барреля нефти марки Brent впервые с 6 марта текущего года превысила 50 долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
Стоимость нефти марки Brent с поставкой в феврале 2020 года растет на 2,48% к уровню закрытия предыдущих торгов, и достигла отметки в $50,07 за баррель, уточняет RT.
Между тем, 3 декабря стало известно, что ОПЕК+ одобрила решение о наращивании нефтедобычи с января 2021 года. Об этим писал ТАСС со ссылкой на источники в организации.
Ранее стало известно, что на заседании ОПЕК+ обсуждается возможность повышения добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки с начала следующего года.
Как информировали источники ТАСС, министры стран ОПЕК+ поддержали увеличение нефтедобычи. Для мониторинга ситуации на нефтяном рынке организация будет ежемесячно проводить встречи участников. В зависимости от условий рынка, с января суточную добычу сырья будут увеличивать на 500 тысяч баррелей.
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