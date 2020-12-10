Цена нефти Brent впервые с марта превысила 50 долларов

Между тем, 3 декабря стало известно, что ОПЕК+ одобрила решение о наращивании нефтедобычи с января 2021 года. Об этим писал ТАСС со ссылкой на источники в организации.

Ранее стало известно, что на заседании ОПЕК+ обсуждается возможность повышения добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки с начала следующего года.

Как информировали источники ТАСС, министры стран ОПЕК+ поддержали увеличение нефтедобычи. Для мониторинга ситуации на нефтяном рынке организация будет ежемесячно проводить встречи участников. В зависимости от условий рынка, с января суточную добычу сырья будут увеличивать на 500 тысяч баррелей.

