«Роснано» требует от кредиторов признать договоры с ними недействительными

На 30 июня госкомпания была должна 38 млрд руб. по кредитам Совкомбанку, 16 млрд руб. — Промсвязьбанку, 0,85 млрд руб. — банку «Ак Барс». Общая сумма задолженности - около 55 млрд руб. Как считают в «Роснано», «есть основания для признания указанных договоров недействительными как сделок, совершенных в ущерб интересам юридического лица и в результате злоупотребления правом».

Госкомпания отмечает, что кредиты выдавались только на условиях предоставления госгарантий, но финансирование всегда было целевым и «предполагало венчурное инвестирование в сферу технологических проектов».

Проблемы с долгами госкомпании «Роснано» могут быть следствием того, что ей раньше руководил Анатолий Чубайс, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Бывший министр экономики Андрей Нечаев сказал НСН, что ситуация вокруг госкомпании «Роснано» и ее долгов стала одним из факторов, обрушивших российский рынок.

