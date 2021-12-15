«Роснано» требует от кредиторов признать договоры с ними недействительными
Госкомпания «Роснано» направила Совкомбанку, Промсвязьбанку и «Ак Барсу» досудебные претензии с требованием признать недействительными заключенных с ними кредитных договоров под госгарантии, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
На 30 июня госкомпания была должна 38 млрд руб. по кредитам Совкомбанку, 16 млрд руб. — Промсвязьбанку, 0,85 млрд руб. — банку «Ак Барс». Общая сумма задолженности - около 55 млрд руб. Как считают в «Роснано», «есть основания для признания указанных договоров недействительными как сделок, совершенных в ущерб интересам юридического лица и в результате злоупотребления правом».
Госкомпания отмечает, что кредиты выдавались только на условиях предоставления госгарантий, но финансирование всегда было целевым и «предполагало венчурное инвестирование в сферу технологических проектов».
Проблемы с долгами госкомпании «Роснано» могут быть следствием того, что ей раньше руководил Анатолий Чубайс, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
Бывший министр экономики Андрей Нечаев сказал НСН, что ситуация вокруг госкомпании «Роснано» и ее долгов стала одним из факторов, обрушивших российский рынок.
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