Первый регион подписал соглашение о сотрудничестве по проекту Arctic Connect

МегаФон подписал с Якутией соглашение о сотрудничестве в рамках проекта Arctic Connect, предусматривающего строительство подводной линии связи из Европы в Азию. Этот регион стал первым, с кем был подписан договор, сообщили в пресс-службе МегаФона.

Компания планирует построить отвод до Тикси, поселка городского типа на побережье моря Лаптевых. Он обеспечит высокоскоростным интернетом и качественной связью жителей и предприятия прибрежных районов республики Саха (Якутия). Правительство субъекта будет оказывать координационную и административную поддержку проекта.

МегаФон намерен развивать цифровую инфраструктуру республики и расширять охват населенных пунктов сотовой связью и широкополосным доступом в интернет на базе мобильных цифровых технологий стандартов UMTS, GSM и LTE. В компании отметили, что соглашение также предусматривает совместную работу по внедрению инновационных цифровых сервисов и решений, что должно стать толчком социально‑экономического развития региона.

«Задача проекта Arctic Connect не только в создании нового канала для транзита возрастающего объема трафика между Европой и Азией, но и в обеспечении качественной связью северных территорий России», – заявил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян, отметив большой потенциал Якутии в плане развития.

Завершился первый этап морских изысканий в рамках проекта Arctic Connect

На данный момент доступ к высокоскоростному интернету есть у 87,5% жителей республики. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев. Он отметил, что для устранения «цифрового неравенства» интернетом должны быть обеспечены все населенные пункты, включая прибрежные регионы.

«Мы рады подписать соглашение с МегаФоном – строительство отвода до Тикси позволит реализовать возможности цифровых технологий на всей территории республики», - сказал Николаев.

Подводная линия связи из Европы в Азию Arctic Connect пройдет по дну Северного Ледовитого океана вдоль арктического побережья России. Она свяжет континенты, на которых проживает 85% населения, и обеспечит самый быстрый сигнал с минимальным уровнем задержки. Запуск Arctic Сonnect с пропускной способностью 200 Тбит⁄с поможет справиться с растущими объемами мирового трафика. Отводы, построенные от основной линии, позволят предоставить качественную связь потребителям Арктики и Дальнего Востока, в том числе предприятиям топливно‑энергетического комплекса.

В ноябре был закончен первый этап морских исследований в рамках проекта.

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