Первый регион подписал соглашение о сотрудничестве по проекту Arctic Connect

МегаФон подписал с Якутией соглашение о сотрудничестве в рамках проекта Arctic Connect, предусматривающего строительство подводной линии связи из Европы в Азию. Этот регион стал первым, с кем был подписан договор, сообщили в пресс-службе МегаФона.

Компания планирует построить отвод до Тикси, поселка городского типа на побережье моря Лаптевых. Он обеспечит высокоскоростным интернетом и качественной связью жителей и предприятия прибрежных районов республики Саха (Якутия). Правительство субъекта будет оказывать координационную и административную поддержку проекта.

МегаФон намерен развивать цифровую инфраструктуру республики и расширять охват населенных пунктов сотовой связью и широкополосным доступом в интернет на базе мобильных цифровых технологий стандартов UMTS, GSM и LTE. В компании отметили, что соглашение также предусматривает совместную работу по внедрению инновационных цифровых сервисов и решений, что должно стать толчком социально‑экономического развития региона.

«Задача проекта Arctic Connect не только в создании нового канала для транзита возрастающего объема трафика между Европой и Азией, но и в обеспечении качественной связью северных территорий России», – заявил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян, отметив большой потенциал Якутии в плане развития.