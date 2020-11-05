Завершился первый этап морских изысканий в рамках проекта Arctic Connect
Первый этап морских исследований в рамках проекта прокладки подводной линии связи из Европы в Азию завершен. Об этом говорится в совместном заявлении компании МегаФон и АО «Росгеология». Известно, что в ходе работ были исследованы самые сложные с точки зрения ледовой обстановки участки трассы в акватории Северного морского пути общей протяженностью шесть с половиной тысяч километров. Специалисты провели комплекс исследований, который включал профильные наблюдения дистанционными методами, не наносящими ущерба экологии.
Например, промер глубин воды многолучевым эхолотом, площадная гидролокационная съемка дна, а также изучение строения верхней толщи донных осадков акустическим профилографом. Работы проводились на участках глубиной от 30 до 613 метров.
Как рассказал генеральный директор – председатель правления АО «Росгеология» Сергей Горьков, за 105 дней уникальной экспедиции, которая стартовала в конце июля в Санкт-Петербурге, научно-исследовательское судно «Профессор Логачев» преодолело около 16 тысяч километров. Специалисты выполнили съемку дна на участках трассы ПВОЛС в акватории шести морей – Баренцева, Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского и Берингова.
В свою очередь, генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян подчеркнул, что собранные в ходе экспедиции данные будут обработаны специалистами Росгеологии в течение зимы-весны 2020-2021 годов.
«В следующем году мы проведем второй этап изысканий, включающий исследование пород дна на маршруте. Полученные результаты позволят нам выбрать оптимальный маршрут прокладки кабеля вдоль Арктической зоны России, а также определить места строительства отводов на берег», - добавил Геворк Вермишян.
Напомним, в июне МегаФон и Росгеология заключили трехлетний меморандум о сотрудничестве. Росгеология стала ключевым партнером для проведения морских инженерных изысканий при реализации проекта Arctic Сonnect. Он свяжет волоконно-оптической линией связи континенты, на которых проживает 85% населения, и обеспечит самый быстрый сигнал с минимальным уровнем задержки.
Запуск Arctic Сonnect с пропускной способностью 200 Тбит/с поможет справиться с растущими объемами мирового трафика.
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