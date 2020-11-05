Завершился первый этап морских изысканий в рамках проекта Arctic Connect

Первый этап морских исследований в рамках проекта прокладки подводной линии связи из Европы в Азию завершен. Об этом говорится в совместном заявлении компании МегаФон и АО «Росгеология». Известно, что в ходе работ были исследованы самые сложные с точки зрения ледовой обстановки участки трассы в акватории Северного морского пути общей протяженностью шесть с половиной тысяч километров. Специалисты провели комплекс исследований, который включал профильные наблюдения дистанционными методами, не наносящими ущерба экологии.

Например, промер глубин воды многолучевым эхолотом, площадная гидролокационная съемка дна, а также изучение строения верхней толщи донных осадков акустическим профилографом. Работы проводились на участках глубиной от 30 до 613 метров.

Как рассказал генеральный директор – председатель правления АО «Росгеология» Сергей Горьков, за 105 дней уникальной экспедиции, которая стартовала в конце июля в Санкт-Петербурге, научно-исследовательское судно «Профессор Логачев» преодолело около 16 тысяч километров. Специалисты выполнили съемку дна на участках трассы ПВОЛС в акватории шести морей – Баренцева, Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского и Берингова.