Новый прибор для выявления глаукомы представлен в Москве

Офтальмологический анализатор внутриглазного давления представлен в экспозиции «Российской недели здравоохранения». Разработка стала одним из центральных продуктов на стенде Холдинга «Швабе» госкорпорации Ростех.

Аппарат для установления внутриглазного давления создается на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде. В приборе совместно с группой офтальмологов реализована уникальная запатентованная методика ФГБНУ «НИИ глазных болезней». Запуск серийного производства намечен на 2022 год.

Анализатор замеряет внутриглазное давление (ВГД) за промежуток от 10 до 20 секунд, используя пневмотонометрию с непрерывным потоком воздуха. В результате за несколько секунд офтальмологи получают диаграмму, показывающую флюктуации ВГД, обусловленные пульсирующим входящим и выходящим из глаза кровотоком. Измерения обрабатываются встроенным в прибор компьютером.

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Прибор выполняет функцию анализатора глазного кровотока, он позволяет диагностировать глаукому на начальной стадии либо предрасположенность к этому заболеванию, что в перспективе повысит эффективность лечения.

«По статистике, в 30–40% случаев начальная глаукома не диагностируется. Она развивается бессимптомно при нормальном, среднестатистическом, глазном давлении. Использовав анализатор, ошибки в ходе обследования можно избежать», – рассказал временный генеральный директор ЗОМЗ Константин Перцев.

На выставке «Здравоохранение» в ЦВК «Экспоцентр» представлен первый опытный образец анализатора.


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ФОТО: Швабе
ТЕГИ:ЗдравоохранениеВыставка
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