McDonald's хочет зарегистрировать ещё три новых бренда в России
McDonald's направил в Федеральную службу по интеллектуальной собственности еще три заявки на регистрацию возможных названий. Согласно электронной базы ведомства, компания хочет «застолбить» товарные знаки «Это он», «Точно он» и «Компас».
Ранее стало известно, что McDonald's подал заявки на регистрацию товарных знаков «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса». Как уточнили в компании, в рамках работы по созданию нового бренда будет выбрано одно название.
По предварительной информации, концепция меню новой сети ресторанов быстрого питания может в основном сохраниться. McDonald's объявил об уходе с российского рынка в середине мая в рамках санкционных мер в отношении РФ из-за спецоперации на Украине.
Российский бизнес компании приобретёт бизнесмен Александр Говор, который ранее владел 25 ресторанами McDonald's в Сибири по франшизе.
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