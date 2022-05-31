McDonald's хочет зарегистрировать ещё три новых бренда в России

McDonald's направил в Федеральную службу по интеллектуальной собственности еще три заявки на регистрацию возможных названий. Согласно электронной базы ведомства, компания хочет «застолбить» товарные знаки «Это он», «Точно он» и «Компас».

Ранее стало известно, что McDonald's подал заявки на регистрацию товарных знаков «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса». Как уточнили в компании, в рамках работы по созданию нового бренда будет выбрано одно название.