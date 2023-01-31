«КАМАЗ» объяснил взлёт своих акций на «Мосбирже» на 21%
Публичное акционерное общество «КАМАЗ» объясняет значительный рост цены своих акций на Московской бирже стабильным положением производителя и реализацией инвестиционных проектов, несмотря на обострение конкуренции на рынке и беспрецедентные санкции. Во вторник, 31 января бумаги «КАМАЗа» стали лидерами роста, их цена подскочила с начала торговой сессии на 20,8%.
Как говорится в комментарии администрации автопроизводителя, Камский автомобильный завод твёрдо сохраняет лидирующие позиции на рынке грузовых автомобилей.
Такое положение вещей вселяет уверенность в инвесторов и приводит к росту капитализации компании.
Эксперты отрасли ранее обратили внимание на обострение конкуренции в сегменте грузовиков между «КАМАЗом» и марками из Китая. Согласно данным агентства «Автостат», по итогам минувшего года рынок грузовиков в России сократился на 15,6%. При этом «КАМАЗ» сохранил лидерство с долей 37,4%.
Между тем, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге перезапустят при помощи «КАМАЗа» и одного из производителей КНР.
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