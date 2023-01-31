«КАМАЗ» объяснил взлёт своих акций на «Мосбирже» на 21%

Публичное акционерное общество «КАМАЗ» объясняет значительный рост цены своих акций на Московской бирже стабильным положением производителя и реализацией инвестиционных проектов, несмотря на обострение конкуренции на рынке и беспрецедентные санкции. Во вторник, 31 января бумаги «КАМАЗа» стали лидерами роста, их цена подскочила с начала торговой сессии на 20,8%.

Как говорится в комментарии администрации автопроизводителя, Камский автомобильный завод твёрдо сохраняет лидирующие позиции на рынке грузовых автомобилей.