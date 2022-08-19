«Через Казахстан»: Россия устранит «провалы» в производстве автодвигателей и подушек безопасности
Татьяна Арабаджи в эфире НСН оценила перспективы локализовать производство приоритетных компонентов в автопроме к 2035 году, а также рассказала, как отрасль решает проблемы с запчастями сейчас.
Наладить производство компонентов для автопрома будет возможно при условии сохранения емкости рынка – нужно стремиться производить около 1,5 миллиона автомобилей в год, заявила директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) и агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне Минпромторг составил список приоритетных компонентов для локализации в автопроме. В перечень вошли разработка двигателя внутреннего сгорания и его комплектующих, а также автоматической коробки передач, систем ABS и ESP, подушки и ремней безопасности. Планируется, что объем инвестиций в производство автокомпонентов к 2035 году составит 190 млрд рублей.
«Минпромторг вполне адекватно очертил компоненты, которых не хватает. Я думаю, что это будет зависеть и от емкости рынка, потому что двигатели локализуются под хороший объем производства. Но в любом случае двигатель нам нужен, у нас есть свои провалы», - согласилась Арабаджи.
По ее словам, производство компонентов будет привлекательным для компаний, если удастся сохранить емкость отечественного автопрома - сейчас рынок постепенно начинает возвращаться к прежним значениям.
«Надо работать, выпускать, рынок у нас в среднем по легковым был порядка полутора миллионов автомобилей, продавалось у нас порядка 85% от всего рынка – автомобили, произведенные в России. Если у нас будет производиться меньше марок, меньше моделей, но объем производства на каждую платформу будет достаточно большой, это может быть интересным и перспективным. Вопрос в том, какой будет объем производства, насколько будет интересно развивать производство компонентов», - объяснила эксперт.
На данный момент отечественные автопроизводители активно используют китайские компоненты, а также завозят запчасти через Казахстан и Белоруссию, отметила Арабаджи.
«Сейчас они ищут и нашли уже других поставщиков компонентов – российские, китайские. Мы видим, что производство восстанавливается, в июне произведено больше, чем в мае. Понятно, что по сравнению с июнем прошлого года, конечно, провал большой. Периодически мы видим заявления того же «АвтоВАЗа», что они начинают выпускать автомобили в других комплектациях. В ближайшее время они намереваются вернуть подушки безопасности, ABS, находят. Через Белоруссию тоже многое импортируется, через Казахстан, так что проблема решается», - резюмировала она.
Ранее руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что продажи сейчас находятся на уровне 27-30 тысяч машин в месяц, что существенно меньше, чем было до февраля, когда продавались до 170 тысяч машин.
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