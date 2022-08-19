«Через Казахстан»: Россия устранит «провалы» в производстве автодвигателей и подушек безопасности

«Минпромторг вполне адекватно очертил компоненты, которых не хватает. Я думаю, что это будет зависеть и от емкости рынка, потому что двигатели локализуются под хороший объем производства. Но в любом случае двигатель нам нужен, у нас есть свои провалы», - согласилась Арабаджи.

По ее словам, производство компонентов будет привлекательным для компаний, если удастся сохранить емкость отечественного автопрома - сейчас рынок постепенно начинает возвращаться к прежним значениям.

«Надо работать, выпускать, рынок у нас в среднем по легковым был порядка полутора миллионов автомобилей, продавалось у нас порядка 85% от всего рынка – автомобили, произведенные в России. Если у нас будет производиться меньше марок, меньше моделей, но объем производства на каждую платформу будет достаточно большой, это может быть интересным и перспективным. Вопрос в том, какой будет объем производства, насколько будет интересно развивать производство компонентов», - объяснила эксперт.