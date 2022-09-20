Гендиректор ПИК покинул свой пост

Основными акционерами ПИК являются Сергей Гордеев и группа ВТБ. По итогам прошлого года выручка компании составила 487,8 миллиарда рублей. Согласно данным Единого ресурса застройщиков, в активной стадии строительства у девелопера находятся 5,9 миллиона квадратных метров.

Как отмечает Lenta,ru, меры правительства РФ по стимулированию рынка на фоне пандемии коронавируса вызвали в стране жилищный бум. За время пандемии Гордеев увеличил состояние более чем вдвое, до 8,9 миллиарда долларов.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о том, что на российские стройки могут привлечь осужденных по нетяжелым экономическим статьям.

