Гендиректор ПИК покинул свой пост
Совладелец крупнейшей российской строительной компании ПИК Сергей Гордеев покинул поста гендиректора девелопера. Он передал операционное управление бизнесом Ивану Поландову, который ранее занимал пост первого заместителя главы компании.
Теперь Гордеев займется корпоративным управлением и стратегическим развитием девелопера компании, включая вопросы нового технологического направления. По информации издания «Ведомости», он также возглавит совет директоров ПИК.
Основными акционерами ПИК являются Сергей Гордеев и группа ВТБ. По итогам прошлого года выручка компании составила 487,8 миллиарда рублей. Согласно данным Единого ресурса застройщиков, в активной стадии строительства у девелопера находятся 5,9 миллиона квадратных метров.
Как отмечает Lenta,ru, меры правительства РФ по стимулированию рынка на фоне пандемии коронавируса вызвали в стране жилищный бум. За время пандемии Гордеев увеличил состояние более чем вдвое, до 8,9 миллиарда долларов.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о том, что на российские стройки могут привлечь осужденных по нетяжелым экономическим статьям.
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