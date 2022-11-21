Отечественная «дочка» владельца ресторанов KFC сменила название
Российская «дочка» владельца ресторанов быстрого питания KFC YUM! Restaurants (США) сменила название на «Юнирест» перед продажей. Об этом, сославшись на данные ЕГРЮЛ, сообщило агентство «Интерфакс».
О продаже всех российских ресторанов KFC американской компанией Yum! Brands ООО «Смарт сервис ЛТД» стало известно в октябре. Приобретатель возьмет на себя обязательство постепенно сменить название всех ресторанов, в том числе работающих по франшизе. Всего в России зарегистрировано около тысячи заведений KFC.
Ранее сообщалось, что Pizza Hut также планирует сменить название. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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