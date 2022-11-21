Отечественная «дочка» владельца ресторанов KFC сменила название

О продаже всех российских ресторанов KFC американской компанией Yum! Brands ООО «Смарт сервис ЛТД» стало известно в октябре. Приобретатель возьмет на себя обязательство постепенно сменить название всех ресторанов, в том числе работающих по франшизе. Всего в России зарегистрировано около тысячи заведений KFC.

Ранее сообщалось, что Pizza Hut также планирует сменить название. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

