Андрей Ларкин стал гендиректором страховой компании «Ингосстрах»
Решение принял Совет директоров «Ингосстраха». Также Ларкин станет председателем Правления компании.
Его основными задачами станут укреплении лояльности клиентов к бренду, развитие цифровизации и повышение эффективности операционной деятельности компании.
«Одной из приоритетных задач нашей стратегии станет выстраивание всех бизнес-процессов согласно принципу клиентоцентричности. Мы будем постоянно работать над повышением качества обслуживания клиентов», - сказал новый гендиректор.
Андрей Ларкин работал финдиректором в таких банках, как AIG Investment Bank, «Абсолют Банк» (Группа компаний КВС), GE Money Bank («Дельта Банк»). Затем он пришел в «Ингосстрах» на позицию заместителя генерального директора по финансово-экономической деятельности, под его руководством компания прошла кризис на рынке ОСАГО и инвестиционный кризис 2014 года. Он сумел повысить инвестиционную доходность до двузначных цифр и реструктурировал внутреннюю операционную систему компании.
В 2017 году Ларкин перешел в «Вымпелком» на позицию исполнительного вице-президента, главного финансового директора, где провел мероприятия по сокращению расходов, повышению мотивации и росту продаж.
Теперь в «Ингосстрахе» он планирует создать цифровую платформу, на базе которой он намерен осуществить изменение бизнес-процессов в компании и приблизить ее к интересам клиентов.
По итогам 2020 года компания под руководством зампредседателя Совета директоров «Ингосстраха» Константина Соколова, совмещавшего этот пост с должностью гендиректора, почти удвоила прибыль, а ее инвестиционный доход вырос на 28%.
«Благодаря эффективным онлайн-каналам – сайту и мобильному приложению IngoMobile – клиенты в период пандемии имели доступ к большинству необходимых операций по страхованию. В итоге мы обеспечили бесперебойное обслуживание наших клиентов и успешно справились с поставленными задачами», - сказал Соколов.
Напомним, «Ингосстрах» работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, и занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.
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