Андрей Ларкин стал гендиректором страховой компании «Ингосстрах»

Андрей Ларкин работал финдиректором в таких банках, как AIG Investment Bank, «Абсолют Банк» (Группа компаний КВС), GE Money Bank («Дельта Банк»). Затем он пришел в «Ингосстрах» на позицию заместителя генерального директора по финансово-экономической деятельности, под его руководством компания прошла кризис на рынке ОСАГО и инвестиционный кризис 2014 года. Он сумел повысить инвестиционную доходность до двузначных цифр и реструктурировал внутреннюю операционную систему компании.



В 2017 году Ларкин перешел в «Вымпелком» на позицию исполнительного вице-президента, главного финансового директора, где провел мероприятия по сокращению расходов, повышению мотивации и росту продаж.

Теперь в «Ингосстрахе» он планирует создать цифровую платформу, на базе которой он намерен осуществить изменение бизнес-процессов в компании и приблизить ее к интересам клиентов.