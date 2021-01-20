В 2021 году спрос на страховые услуги может вырасти на 13%

По итогам 2021 года число потенциальных покупателей всех видов страхования может увеличиться на 13%.

К такому выводу пришли исследователи после анализа спроса россиян, проведенного компанией «Ингосстрах» и Финансовым университетом при Правительстве РФ.

В основном спрос сосредоточен в сегментах страхования жилья, жизни и ДМС. Так, число покупателей последней страховой услуги может вырасти на 17%, рынок страхования жилья – на 24%, а жизни – на 20%.

Из-за падения спроса на новые автомобили в конце 2020 года в исследовании делается вывод, что страхование автотранспорта сможет вырасти не более чем на 9%.

«Есть надежда, что 2021 год станет годом роста спроса и постепенного восстановления экономики после сложного периода 2020 года, ознаменованного карантинными ограничениями и снижением деловой активности», - сказала директор Центра стратегического анализа компании «Ингосстрах» Евгения Васильева.

По ее словам, рост спроса будет зависеть от темпов вакцинации, но и сбрасывать со счетов новые волны заболевания не стоит.

