В 2021 году спрос на страховые услуги может вырасти на 13%
По итогам 2021 года число потенциальных покупателей всех видов страхования может увеличиться на 13%.
К такому выводу пришли исследователи после анализа спроса россиян, проведенного компанией «Ингосстрах» и Финансовым университетом при Правительстве РФ.
В основном спрос сосредоточен в сегментах страхования жилья, жизни и ДМС. Так, число покупателей последней страховой услуги может вырасти на 17%, рынок страхования жилья – на 24%, а жизни – на 20%.
Из-за падения спроса на новые автомобили в конце 2020 года в исследовании делается вывод, что страхование автотранспорта сможет вырасти не более чем на 9%.
«Есть надежда, что 2021 год станет годом роста спроса и постепенного восстановления экономики после сложного периода 2020 года, ознаменованного карантинными ограничениями и снижением деловой активности», - сказала директор Центра стратегического анализа компании «Ингосстрах» Евгения Васильева.
По ее словам, рост спроса будет зависеть от темпов вакцинации, но и сбрасывать со счетов новые волны заболевания не стоит.
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