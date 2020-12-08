«Ингосстрах» возглавил рейтинг digital-зрелости страховых компаний

«Ингосстрах» стал лидером рейтинга digital-зрелости страховых компаний, который был представлен агентством SDI360°. Компании, который вошли в список, оценивались по трем направлениям: представленность в интернете, коммуникация и продвижение, а также онлайн-продажи. В рамках этих направлений эксперты анализировали 36 параметров, максимальная оценка по каждому составляла 10 баллов. Анализ проводился на основе информации, полученной из открытых источников. В их числе – социальные сети, магазины приложений, аналитические агрегаторы и данные «Медиалогии».

В итоге «Ингосстрах» стал безоговорочным лидером рейтинга, получив 230 баллов из 360 возможных: представленность компании в интернете эксперты оценили на 85 баллов, продвижение и коммуникации — также на 85, а онлайн-продажи — на 60.



Авторы исследования отмечают, что «Ингосстрах» стал абсолютным лидером по продвижению в интернете, коммуникациям с аудиторией и онлайн-продажам. Они подчеркнули, что благодаря высокому качеству и регулярности появления новых роликов YouTube канал «Ингосстраха» имеет больше подписчиков, чем у других участников рейтинга.



Директор по связям с общественностью компании «Ингосстрах» Карен Асоян отметил, что она на протяжении нескольких лет уделяет особое внимание развитию digital-направления.



«Сегодня без этого невозможно оставаться конкурентноспособным и соответствовать ожиданиям клиентов. И «новая реальность», в которой оказались все мы из-за пандемии коронавируса, подтвердила правильность такого подхода: наша компания в кратчайшие сроки смогла адаптироваться к непростым условиям работы, причиной которых стала сложная эпидемиологическая обстановка, — отметил Асоян.



Также Карен Асоян выразил благодарность коллегам из SDI360° — организаторам престижного рейтинга — за высокую оценку деятельности компании.



«Это отличный стимул для дальнейшей активной цифровой трансформации бизнеса, - подчеркнул директор по связям с общественностью компании «Ингосстрах».



Напомним, «Ингосстрах» работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, и занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

