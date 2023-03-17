«Схемы на грани фола»: Застройщиков уличили в обмане клиентов

Застройщики вместо логичного в нынешних реалиях снижения цен на жилье обманывают потребителя маркетинговыми приемами, рассказала НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.



Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор абсолютно не устраивают многочисленные «черт знает какие» ипотечные схемы застройщиков, и ЦБ продолжит с ними бороться.

«Все эти так называемые «кэшбеки», «ипотеки под 0,1%» вызваны тем, чтобы стимулировать покупательский спрос. Придумываются различные схемы «на грани фола», которые заманивают потребителя. Это называется мисселинг, когда под видом депозита старушкам «впаривали» накопительные страхования жизни, и, когда те приходили снять деньги, им говорили: «у вас со штрафами в 20%». Этим помышляют не только застройщики», - сказала Радченко.

Продавцы прибегают к обману своих клиентов под яркой рекламной вывеской вместо того, чтобы снизить цены, посетовала собеседница.

«Каждая организация «вымогает» деньги своим способом. Застройщики, не желая снижать цены, вымучивают покупателей соглашаться на разные такие вот способы, якобы выгодные для них, хотя на самом деле выгоды там никакой нет – это обман потребителя. В чем смысл «ипотеки под 0,1%»? Ты вроде бы платишь по этому проценту, но только ты сразу компенсируешь банку всю маржу, которую ты должен выплатить за 20 лет, потому что стоимость квадратного метра на 30% выше», - добавила она.

При этом застройщики по сей день не могут подстроиться под новые экономические реалии, считает эксперт. И вместо снижения цен они прибегают к маркетинговым уловкам.

«Застройщики не от хорошей жизни изгаляются, их можно понять. После двух «жирных» лет, когда они чуть ли не каждый месяц переписывали ценники, им нужно их понижать. Они не верят в эту реальность и хотят как-то продлить свою иллюзию. Но правда жизни такая, что если доходы граждан не растут, то что бы ты ни выдумывал, лучше сразу снижай цену. Это укол в деревянную ногу. Нужно, чтобы росли доходы граждан, тогда по этим ценам будут покупать. А если они падают, то и вы цены снижайте, если хотите продаж. Чудес не бывает, экономика достаточно циничная», - заключила Радченко.

Ранее юрист по недвижимости Денис Бутовичев в разговоре с НСН объяснил причину провала льготной ипотеки для айтишников.