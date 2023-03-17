Набиуллину возмутили «чёрт знает какие» схемы застройщиков по ипотеке

По её словам, речь идёт о таких вариантах, как, например, «траншевые ипотеки с возвратом» и «кешбэк», которые ЦБ «абсолютно не устраивают».

«Чёрт знает какие... И мы не только мониторим эту систему, и готовы принять решение по ним... Конечно, мы с этими схемами будем бороться... все эти отклонения идут не на пользу заёмщику», - указала Набиуллина.

Она подчеркнула, что если подобные схемы будут множится, то Центробанк будет настойчиво предлагать решения, «по которым такие ипотечные программы только возможны в рамках строго описанных законов».

Ранее Набиуллина заявила, что Центробанк фиксирует ухудшение условий по выдаче ипотечных кредитов и снижение темпов досрочных погашений, сообщает RT.

