Доля семейной ипотеки в РФ в декабре достигла рекордных 70%
Доля семейной ипотеки в новостройках достигла рекордного значения. Этот вариант выбрали 70% граждан России, которые приобрели в декабре новое жильё.
Такую статистику обнародовала одна из ведущих федеральных риэлторских компаний, передают «Известия». Годом ранее доля заявок по семейной ипотеке среди всех льготных программ в 12 месяце составляла только 42%, в январе нынешнего года — 56,7%.
Доля семейной ипотеки начал активно увеличиваться в июне текущего года на фоне волны слухов о предстоящих изменениях условий выдачи кредитов. Одновременно ипотека с господдержкой начала сдавать свои позиции. В декабре нынешнего года её доля снизилась до 17,8%.
При этом после изменений условий в октябре и семейная ипотека становится менее доступной. Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил, что подорожание аренды жилья вызвано инфляцией и ужесточением условий по ипотеке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru