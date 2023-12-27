Доля семейной ипотеки в РФ в декабре достигла рекордных 70%

Доля семейной ипотеки в новостройках достигла рекордного значения. Этот вариант выбрали 70% граждан России, которые приобрели в декабре новое жильё.

Такую статистику обнародовала одна из ведущих федеральных риэлторских компаний, передают «Известия». Годом ранее доля заявок по семейной ипотеке среди всех льготных программ в 12 месяце составляла только 42%, в январе нынешнего года — 56,7%.

Доля семейной ипотеки начал активно увеличиваться в июне текущего года на фоне волны слухов о предстоящих изменениях условий выдачи кредитов. Одновременно ипотека с господдержкой начала сдавать свои позиции. В декабре нынешнего года её доля снизилась до 17,8%.

При этом после изменений условий в октябре и семейная ипотека становится менее доступной. Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил, что подорожание аренды жилья вызвано инфляцией и ужесточением условий по ипотеке.

