Жители более половины московских домов подключились к платформе «Электронный дом»
На платформе «Электронный дом» зарегистрировались жители более 27 тысяч столичных домов. Это больше 60% от общего числа многоквартирных домов в Москве. Во многих из них к проекту присоединились большинство жильцов, часть жителей пока только пробуют открывать для себя новые сервисы.
«Электронный дом» — платформа для управления многоквартирным домом в режиме онлайн. В результате решения могут приниматься дистанционно, речь идет, в том числе о юридически значимых вопросах, а также вопросах управления своими домами. Кроме того, жители могут взаимодействовать со своими управляющими компаниями в таком формате.
С помощью «Электронного дома» есть возможность вызвать мастера, пообщаться с соседями, разместить объявление, передать показания приборов учета воды и электроэнергии, а также узнать все новости своего района и дома. На платформе принимаются заявки о перегоревших в подъезде лампочках, повреждениях крыши дома, неработающем фонаре и по целому ряду иных вопросов.
Примерно тысяча заявок еженедельно поступает через «Электронный дом» в единый диспетчерский центр и на портал «Наш город», сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
С ноября прошлого года платформа позволяет проводить общие собрания собственников сразу в системе. Для людей старшего возраста, которые не умеют пользоваться электронным форматом, предусмотрена возможность смешанного голосования: на общих собраниях они могут проголосовать не только в режиме онлайн, но и с помощью бумажного бюллетеня.
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