Жители более половины московских домов подключились к платформе «Электронный дом»

На платформе «Электронный дом» зарегистрировались жители более 27 тысяч столичных домов. Это больше 60% от общего числа многоквартирных домов в Москве. Во многих из них к проекту присоединились большинство жильцов, часть жителей пока только пробуют открывать для себя новые сервисы.

«Электронный дом» — платформа для управления многоквартирным домом в режиме онлайн. В результате решения могут приниматься дистанционно, речь идет, в том числе о юридически значимых вопросах, а также вопросах управления своими домами. Кроме того, жители могут взаимодействовать со своими управляющими компаниями в таком формате.