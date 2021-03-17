Депутат МГД Николаева: В переезде по реновации новоселам поможет новый цифровой сервис
Председатель комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева заявила, что цифровой сервис для помощи новоселам сделает переезд по реновации более удобным, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Депутат напомнила, что сервис «Помощь в организации переезда» работает в автоматическом режиме с конца 2020 года, в настоящее время в него включены набор инструкций для новоселов, сервис уведомлений и электронных услуг, в том числе возможность подать претензию по устранению строительных дефектов.
По её словам, благодаря цифровому помощнику будущие новосёлы узнают о порядке действий, необходимых документах и заявках, причём без лишних походов куда-либо, с помощью домашнего компьютера или смартфоне.
Николаева отметила, что Фонд реновации и депутаты постоянно работают над тем, чтобы горожане не только получили нужную информацию, но и избавились от бюрократических препон.
«Несмотря на эту работу, дефицит информации все еще есть. В первую очередь, это связано с тем, что переезд сам по себе - это стресс и переживания. Ведь дом, крыша над головой - это основа базовой безопасности для человека», - добавила она.
Депутат рассказала, что сделав все процессы открытыми и прозрачными можно помочь гражданам снять стресс и подготовиться морально к переезду, после чего быстро и без проблем решать связанные с этим вопросы. Николаева добавила, что эту помощь также оказывают мобильные информационные центры.
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