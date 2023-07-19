Завершены монолитные работы в центре Botanica в Москве
Монолитные работы в многофункциональном центре Botanica на северо-востоке Москвы завершены. Он возводится по городской программе стимулирования создания мест приложения труда. Сейчас инвестор приступил к установке эскалаторов и лифтового оборудования, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
«Соглашение о строительстве торгово-офисного центра в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда было подписано в 2020 году с девелопером из структуры компании Pioneer. Инвестор вложит в возведение объекта около 9,5 миллиарда рублей, а его реализация даст городу почти 4,5 тысячи рабочих мест, из них в рамках программы более тысячи», - отметил он.
В центре установят 21 лифт - для посетителей, а также для служебного пользования и доставки товаров. В торговом центре будет два траволатора и 14 эскалаторов.
Комплекс Botanica состоит из 19-этажного бизнес-центра и четырехэтажного торгового центра с подземным паркингом, магазинами, кафе, ресторанами и фитнес-клубом. В здание интегрированы выходы из станций метро и МЦК «Ботанический сад».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru