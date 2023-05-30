МПТ: в Бутырском районе завершается строительство двух корпусов бизнес-центра
Строители заканчивают строительство двух корпусов бизнес-центра в Бутырском районе, который возводится в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда (МПТ). На объектах проводятся монтаж лифтов и фасадные работы. Об этом заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
Кроме того, в зданиях уже начались работы по благоустройству. Возле четвертого корпуса укладывают плитку, на территории пятого корпуса завершаются работы по вертикальной планировке.
Площадь строящего центра, который будет носить название «Останкино Business Park», составляет 88 тысяч квадратных метров. В общей сложности на объекте будут работать около семи тысяч человек, из них полторы тысячи получат рабочие места в рамках городской программы. Бизнес-центр планируется сдать в эксплуатацию в июле 2024.
Всего в рамках проекта построят шесть корпусов, два из них уже введены в эксплуатацию. Здание в общей сложности вмещает в себя 115 помещений, ключи собственникам планируется передать во втором квартале текущего года.
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