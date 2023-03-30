Завершено строительство первого жилого дома на месте бывшей фабрики Йокиша

«Застройщик сохранит внешний облик здания «Конторы», в котором раньше располагался рабочий кабинет Йокиша. Здание будет приспособлено под коммерческое использование и будет напоминать о легендарной истории предприятия», - отметил руководитель Стройкомплекса.

Новый дом рассчитан на 462 квартиры, в нем предусмотрена вся сопутствующая инфраструктура.

«Жилой комплекс объединит в себе всё необходимое для комфортной жизни в мегаполисе: объекты социальной инфраструктуры, благоустроенные территории с детскими игровыми площадками, зонами для спорта и отдыха, подземный паркинг, пешеходные зоны», – рассказала гендиректор компании «РГ-Девелопмент», которая реализует проект ЖК «Михалковский» в Головинском районе, Татьяна Тихонова.

Архитектура всего комплекса выдержана в стилистике исторической усадьбы Михалково.

Ранее Андрей Бочкарёв сообщил, что водонапорная башня на территории бывшей фабрики «Йокиш» будет отреставрирована.

