Завершено строительство первого жилого дома на месте бывшей фабрики Йокиша

На месте бывших фабричных цехов в Головинском районе на севере Москвы завершается строительство первого корпуса нового жилого квартала, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, реорганизация бывших промзон предусматривает одновременное создание вместе с жильем всей необходимой социальной инфраструктуры. Инвестор также занимается реставрацией объектов культурного наследия.

Собянин: Современные жилые кварталы появятся в Черемушках, Ярославском и Обручевском районах

«Застройщик сохранит внешний облик здания «Конторы», в котором раньше располагался рабочий кабинет Йокиша. Здание будет приспособлено под коммерческое использование и будет напоминать о легендарной истории предприятия», - отметил руководитель Стройкомплекса.

Новый дом рассчитан на 462 квартиры, в нем предусмотрена вся сопутствующая инфраструктура.

«Жилой комплекс объединит в себе всё необходимое для комфортной жизни в мегаполисе: объекты социальной инфраструктуры, благоустроенные территории с детскими игровыми площадками, зонами для спорта и отдыха, подземный паркинг, пешеходные зоны», – рассказала гендиректор компании «РГ-Девелопмент», которая реализует проект ЖК «Михалковский» в Головинском районе, Татьяна Тихонова.

Архитектура всего комплекса выдержана в стилистике исторической усадьбы Михалково.

Ранее Андрей Бочкарёв сообщил, что водонапорная башня на территории бывшей фабрики «Йокиш» будет отреставрирована.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Департамент города Москвы по конкурентной политике
ТЕГИ:МоскваСтроительство

Горячие новости

Все новости

партнеры